Cara e Coragem: Pat fica magoada ao ver Alfredo e Olívia juntos

Assim como Pat (Paolla Oliveira), que está namorando Moa (Marcelo Serrado), Alfredo (Carmo Dalla Vechia) está seguindo a vida pós-separação, engajando num romance com Olívia (Paula Braun). No capítulo desta segunda-feira (05), a dublê diz ao ex-marido que ele está indo rápido demais, em ‘Cara e Coragem’.

+ Cara e Coragem: Saúde de Clarice piora quando ela escuta que Leonardo será vice-presidente da SG

Ao levar os filhos para visitarem o pai, em Paquetá, Pat dá de cara com Olívia e percebe que ela e Alfredo são mais que amigos. “Quando eu cheguei com o Gui (Diogo Caruso) e a Sossô (Alice Camargo) vocês estavam quase se beijando. Sei lá, Alfredo. Ainda acho cedo, a gente tem que se ligar pra não bagunçar a cabecinha deles.”, diz a dublê, ressentida.

Alfredo não entende o comportamento da ex-mulher. Percebendo o clima, Olívia se aproxima de Pat para se explicar. “Pat, queria aproveitar pra dizer que só conheci o Alfredo melhor há pouco tempo. Vocês já estavam separados.”, dirá a dona da companhia. Mesmo mexida, Pat garante que a Olívia não precisa se preocupar.

Alfredo não entende o comportamento de Pat. (Foto: Globo)

Jonathan briga com Ítalo por causa de Anita No capítulo deste sábado (03), Jonathan (Guilherme Weber) fica uma fera ao descobrir que Anita (Taís Araújo) e Ítalo (Paulo Lessa) estão juntos, em ‘Cara e Coragem’. O pesquisador decide ir atrás da ex-namorada e a encontra aos beijos com o ex-segurança. “Você não podia ter feito isso comigo! Não de novo!”, diz o cientista a Ítalo, já partindo para a briga.

Anita tenta apaziguar a situação, mas não consegue. Jonathan continua discutir com Ítalo, dizendo que o rapaz só traz tristeza para a vida das pessoas. A massoterapeuta tenta digerir as falas do pesquisar e confronta o ex-segurança.

Ítalo assume que ele e Jonathan sempre se estranharam por causa de Clarice (Taís Araújo), mas, diferente do pesquisador, não está projetando em Anita a relação que teve com a empresária.

Jonathan briga com Ítalo, por causa de Anita. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

