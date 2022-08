Cara e Coragem: Pat ouve verdades de Rebeca

O capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (03) deixou nítido que Pat (Paolla Oliveira) não está conseguindo lidar com seus sentimentos em relação ao Moa (Marcelo Serrado). A dublê fica numa saia justa após Rebeca (Mariana Santos) falar várias verdades, em uma conversa sincera entre as duas. Pat ama seu parceiro de trabalho, mas não tem coragem de assumir o que sente.

Rebeca faz questão de tocar na ferida de Pat. Ela deixa a dublê apreensiva. “Impressionante como o seu marido ainda não percebeu que você é apaixonada pelo Moacyr”, cutuca a mãe de Chiquinho (Guilherme Tavares). Pat insisti no discurso sobre Moa ser seu melhor amigo e ressalta que ama Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), mas Rebeca não caí nessa história. “Eu só não sei se você tá mentindo pra mim ou pra você mesma. Você me recrimina pelo o que eu fiz, mas eu tive coragem de fazer. Você teria?”. Pat sente o golpe e não consegue responder.

Ao chegar à casa de Adélia (Ivone Hoffman), tia de Moa, onde a família está passando uma temporada, Pat segura uma foto do “melhor amigo” enquanto pensa nas palavras de Rebeca. Alfredo, que já trocou socos com Moa por causa da esposa, flagra a cena e questiona a mulher. O que ela não sabe é que o ilustrador está pensando em se separar, pois sabe que Pat não o ama mais.

Ítalo descobre espião infiltrado na Coragem.com Nos próximos capítulos de ‘Cara e Coragem’, Ítalo (Paulo Lessa) vai dar um golpe em Danilo (Ricardo Pereira). O ex-segurança, que já desconfiava que Baby, seu aluno de parkour, era o espião de Danilo dentro da Coragem.com, agora passa a ter certeza.

Isso porque ele vai plantar uma informação falsa, que logo vai cair nos ouvidos do empresário vilão. Baby, sem suspeitar de nada, morde a isca e conta tudo a Danilo, que comemora a novidade sem saber que se trata de fake News. Ítalo agora tem a prova que precisava.

Ítalo engana Danilo, com informações falsas passadas por Baby, espião infiltrado do empresário na Coragem.com. (Foto: Globo)

