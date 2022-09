Cara e Coragem: Pat tem conversa tensa com Joca e recusa ouvir Olívia

A máscara caiu para Joca (Leopoldo Pacheco) e Olívia (Paula Braun), em ‘Cara e Coragem’. No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (23) chegou a hora da conversa entre Pat (Paolla Oliveira) e o pai. “O senhor tem muita coisa pra me explicar, seu João Carlos”, cobra a dublê.

+ Cara e Coragem: Pat fica sem chão ao descobrir que é irmã de Lou

Pressionado, Joca se abre e explica como se envolveu com Olívia: “Ela tava dançando. Linda. Era bem mais jovem que eu. Uma mulher vibrante. Eu tava na minha, ela se aproximou. Eu me apaixonei, filha.”

O professor de tênis contou que sempre deixou claro para Olívia que não poderia ter um relacionamento oficial com ela. Mesmo com o nascimento de Lou, Joca nunca conseguiu criar coragem para se separar de Nadir (Stella Maria Rodrigues).

Pat questiona Joca sobre seu relacionamento com Olívia. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Em seguida, Olívia apareceu e pediu para conversar com Pat, que recusa: “Desculpa, Olívia, não consigo falar com você hoje. A gente dançou juntas, a gente fez aulas, você tá namorando o Alfredo, meu ex-marido, tá convivendo com os meus filhos… E por culpa de você e do meu pai, eu e Lou não vivemos essa relação de irmãs.”

Joca sofre a fúria de Nadir Ainda no capítulo desta sexta-feira (23), Pat obrigou o pai a contar toda a verdade sobre Lou (Vitória Bohn) para Nadir, em ‘Cara e Coragem’. A mãe da dublê ficou transtornada com a revelação de Joca.

“Não quero ouvir! Eu não quero nem olhar pra sua cara. Pat, tira o seu pai da minha frente ou eu não sei o que eu sou capaz de fazer”, disse Nadir, revoltada com a informação. Joca tentou ir embora, mas Pat o obriga a enfrentar situação.

Nadir, então, coloca para fora toda a sua fúria. A dona de casa chama Lou de “pilantrinha”, mas Pat e Joca protegem a bailarina. “Não fala assim da Lou, Nadir. Sou eu o pilantra aqui, o safado. E foi preciso sentir que podia perder minha filha naquele hospital pra entender que eu amo a Lou, e que eu errei muito com ela”, disse Joca.

Nadir se revolta com revelação. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Saiba o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ A Fazenda: Kerline e Tati Zaqui prometem noite quente, edredom bagunçado e beijo na festa

+ Bumbum gigante de Deolane Bezerra não cabe na saia e peoa fica só de calcinha na ‘Fazenda’

+ A Fazenda 14: Ingrid se afasta de Deolane depois de briga conturbada