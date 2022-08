Cara e Coragem: Rebeca, numa crise de ciúmes, parte para cima de Danilo

No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (10) Danilo (Ricardo Pereira) descobriu, no meio de um surto de ciúmes de Rebeca (Mariana Santos), que está sendo espionado dentro da sua própria casa.

Já faz algum tempo que Bequinha está achando algumas atitudes do marido bem estranhas. Ele anda recebendo ligações misteriosas, saídas repentinas e o comentário de Regina sobre conhecer o drink preferido do empresário não saí da sua cabeça.

Quando Danilo chega em casa, apressado, dizendo que precisa fazer uma ligação urgente, Rebeca explode com o marido. O empresário não entende a revolta da esposa e justiça seu comportamento em função do seu trabalho.

Rebeca, numa crise de ciúmes, taca objetos sobre Danilo. (Foto: Globo)

“Quem é ela, Danilo? É a Regina (Mel Lisboa)? Cheia de intimidade, sabendo seu drinque favorito, que ela mesma prepara”, grita Rebeca, que parte pra cima de Danilo, atirando objetos sobre ele.

Danilo acha escuta, em meio a crise de ciúmes de Rebeca Rebeca, no escritório de Danilo, pega um vaso para jogar no marido e a escuta, colocada por Ítalo (Paulo Lessa), para espioná-lo, cai no chão. O empresário pega o objeto de espionagem e percebe na hora do que se trata.

Sem entender a atitude do marido em relação ao objeto, Rebeca para a briga. Mas quando Danilo conta que se trata de uma escuta, as paranoias da mãe do Chiquinho (Guilherme Tavares) voltam com tudo. “Te espionando, por que? O que você poderia estar fazendo pra te espionarem?”, questiona a dondoca.

Danilo encontra a escuta de Ítalo. (Foto: Globo)

