Cara e Coragem: Renan acusa Lou de ser a culpada pelo término do relacionamento

No capítulo desta quinta-feira (25), Renan (Bruno Fagundes) terá a coragem de acusar Lou (Vitória Bohn) de ser culpada por ele ter se envolvido com Isis (Mika Makino). A bailarina decide terminar o relacionamento com o coreógrafo, após encontrar o sutiã de Isis no apartamento do rapaz.

Lou tirou satisfação com Isis e acabou gerando uma confusão daquelas. Você pode conferir mais detalhes da briga aqui. Com o apoio de Olívia (Paula Braun) e Pat (Paolla Oliveira), a bailarina decide terminar o namoro e, finalmente, consegue enxergar tudo o que passou nas mãos de Renan.

Ela procura pelo coreógrafo no apartamento e não enrola em informar sua decisão. Renan tenta conversar, porém, Lou não quer conversa. “Não tem sentido falar mais nada diante do que aconteceu!”, diz ela, decidida.

Lou recebe apoio de Olívia e Pat. (Foto: Globo)

Renan tenta manipular a situação mais uma vez Renan não perderá a oportunidade de tentar manipular Lou mais uma vez. Como costuma fazer, o coreógrafo inverte a situação dizendo que a bailarina deixou o espaço aberto para Isis e que lhe deve desculpas.

“Ok, eu fiquei com a Isis. Mas a culpa é sua! Você não tava inteira, a gente não criava mais junto, você tava dividida lá com aqueles dublês. Eu fiquei desestabilizado por sua causa…”, diz ele, acreditando que convence Lou. Renan continua falando e Lou vai apenas escutar.

Lou pergunta que se pelo fato de ter deixado “espaço aberto” ela precisa se desculpar. E Renan diz que sim, acreditando que, mais uma vez, ganhou a garota. Porém, Lou o surpreende e fala com segurança: “Chega, tô indo”, diz ela, deixando a casa do coreógrafo.

Lou termina com Renan. (Foto: Globo)

