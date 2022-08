Cara e Coragem: Rico e Lou finalmente se beijam; confira os próximos acontecimentos da novela das sete

Confira o resumo dos capítulos, da próxima semana, da novela das sete:

Na segunda-feira (15) Ítalo se entristece com a revelação de Anita sobre Jonathan. Marcela manda Paulo investigar a explosão do carro de Pat e o desaparecimento de Baby. Jonathan conta para Pat que Ítalo tinha um relacionamento com Clarice quando ela morreu. Rebeca indaga Danilo sobre o suposto assalto. Danilo obriga Bob Wright a fingir que também apanhou durante o assalto, mas Rebeca percebe que os machucados dele são falsos. Milton incentiva Alfredo a investir em Olívia. A mando de Leonardo, Regina tenta seduzir Kaká Bezerra para acessar o cofre da Coragem.com. Renan se irrita ao ver Rico na companhia de dança e briga com Lou. Pat e Moa perguntam por que Ítalo omitiu que namorava Clarice.

+ Cara e Coragem: Renan surta com Lou ao descobrir que seu plano não deu certo

Já na terça-feira (16) Kaká questiona Rico sobre a sala de inteligência e o motivo de ter a entrada restrita. Andréa reclama da falta de atenção do namorado. Moa tem uma ideia para esconder o organograma que está na parede da sala de inteligência. Lou sente ciúmes de Rico e Marcinha juntos, e Kaká percebe. Armandinho pede abrigo ao primo, Jonathan, e se instala na casa do pesquisador. Leonardo e Danilo discutem por causa da fórmula. Ítalo segue Anita. Pat e Moa fazem uma proposta de trabalho para Armandinho. Olívia e Alfredo se reconhecem. Kaká manda as fotos da sala com o cofre para Regina.

Agora na quarta-feira (17) Ítalo revela a Anita que tinha um relacionamento com Clarice. Lou convida Rico para almoçar. Regina, Leonardo e Danilo analisam as fotos da sala de inteligência. Lou e Rico se beijam pela primeira vez. Jonathan afirma a Pat que Ítalo não matou Clarice. Pat e Alfredo conversam com Gui e Sossô sobre a separação. Chega o dia da audiência da guarda de Chiquinho. Jéssica convence Lucas de que não tem namorado e os dois se beijam. Lou conta para Olívia que beijou Rico. Anita encontra fotos de Jonathan com Clarice.

Rico e Lou vão se beijar nessa semana de ‘Cara e Coragem’. (Foto: Montagem/ Globo)

Na quinta-feira (18) Anita discute com Jonathan e termina o namoro. Moa se irrita quando Armandinho é chamado como testemunha de Rebeca. Andréa se incomoda com a presença de Pat no fórum. Renan intimida Ísis para enganar Lou. Moa permanece com a guarda de Chiquinho e comemora com Pat, Andréa e Milton. Martha questiona por que Jonathan quer manter Leonardo afastado dos avanços da pesquisa. Regina chantageia Leonardo para seguir com os planos do casamento. Pat confirma para Danilo que está com a fórmula.

Já na sexta-feira (19) Danilo conta para Pat sobre a pressão que está sofrendo dos compradores da fórmula. Andréa se atrasa para buscar Chiquinho no colégio, e se irrita ao saber que o menino foi embora com Pat. Rebeca conta para Moa que Danilo voltou machucado da viagem que fez a São Paulo. Ísis aparece na casa de Renan para provocar uma briga, mas o coreógrafo consegue reverter a situação e deixar Lou insegura. Jarbas avisa a Ítalo que Baby pode ter sido encontrado morto.

+ Cara e Coragem: Jonathan surpreende Ítalo, Pat e Moa com pedido inusitado

No sábado (20) Pat, Moa, Ítalo e Rico se preocupam com a notícia da possível morte de Baby. Os dublês temem ter que entregar a fórmula para Danilo. Danilo oferece dinheiro para Regina pegar a fórmula no cofre da Coragem.com. Kaká pega as chaves de Ítalo, e Regina chega à Coragem.com para entrar na sala da inteligência. Pat descobre que Andréa não está grávida de Moa, e os dois se beijam. Anita faz sua homenagem a Clarice. Leonardo vai ao túmulo de Clarice e se surpreende ao ver a figura de Anita.

Veja o que está rolando na TV:

+ Pantanal: José Lucas perde casamento e quase acaba com sua vida

+ Cantora famosa é o primeiro nome confirmado para o Camarote do “BBB 23”

+ Ilha Record: Solange Gomes arruma briga com rival e a compara com cachorro