Cara e Coragem: Saúde de Clarice piora quando ela escuta que Leonardo será vice-presidente da SG

Confira o resumo dos capítulos de 5 a 10 de setembro, de ‘Cara e Coragem’. Novela criada por Claudia Souto, com direção artística de Natalia Grimberd.

Segunda-feira, 5 de setembro:

Anita lembra de quando Clarice a levou para fazer uma tatuagem igual à dela. Regina avisa a Leonardo que já arquiteta um esquema para desviar dinheiro da SG. Marcela e Paulo interceptam o carro de Moa e Armandinho, que estão gravando um comercial. Bob usa Jéssica para provocar ciúmes em Andréa. Moa não deixa Rebeca levar Chiquinho para a casa de Danilo. Joca pede para Lou convencer Olívia a desistir do romance com Alfredo. Ítalo leva Leonardo para correr próximo ao local onde o corpo de Clarice foi encontrado. Luana conta para Clarice que Leonardo é o novo vice-presidente da SG e ela tem alteração nos batimentos cardíacos. Anita fica tensa ao ver Martha esperando por seu atendimento.

Luana fala com Clarice que Leo é o novo vice-presidente da SG, e ela fica com os batimentos cardíacos alterados. (Foto: TV Globo/Paulo Belote)

Terça-feira, 6 de setembro:

Martha questiona Anita sobre seu envolvimento com Ítalo e elogia o ex-segurança. Luana percebe uma lágrima escorrer dos olhos de Clarice. Jonathan descobre que Margareth está tentando completar a fórmula de magnésio. Andréa arma um encontro para que Bob finalmente conheça Olívia. Gustavo se surpreende quando Danilo não se opõe à decisão de retirar seus negócios de sua administração. Regina manda Dagmar deixar a casa de Martha. Danilo apresenta relatórios de crescimento dos negócios e Gustavo pondera desistir de afastá-lo como administrador. Ítalo conta para Pat e Moa que a polícia quer saber mais sobre a fórmula de magnésio. Lou pede para participar da reunião de sócios da Coragem.com, e Moa e Rico ficam apreensivos.

Quarta-feira, 7 de setembro:

Rico tenta explicar por que Lou não pode participar das reuniões na sala de inteligência. Jonathan revela para Leonardo e Regina que a fórmula que eles entregaram para os compradores estrangeiros está incompleta. Margareth mostra para Leonardo e Regina o resultado de suas pesquisas no laboratório. Paulo faz uma descoberta sobre Ítalo e deixa Marcela desconfiada. Andréa apresenta Olívia para Bob. Ela fica passada ao constatar que Duarte se passa por americano rico. Olívia dá uma desculpa para Andréa e vai embora. Pat e Moa se surpreendem ao ver Ítalo e Anita juntos.

Quinta-feira, 8 de setembro:

Pat e Moa repreendem Ítalo por não contar que ele está com Anita. Lou beija Rico pensando em Renan. Duarte procura Olivia para se explicar. Lucas ajuda Duarte a se esconder na lata do lixo para ele não ser reconhecido por Andréa na companhia de dança. Danilo propõe a Rebeca que os dois saiam do país. Ela recusa. Joca vê Alfredo e Olívia juntos e fica abalado. Danilo acredita que Jonathan possui a modificação da fórmula e manda Leonardo e Regina ficarem atentos. Margareth questiona Jonathan sobre a alteração da fórmula de magnésio. Luana se questiona se deve contar para Jonathan ou Martha que Clarice está viva para que eles a ajudem a protegê-la, mas desiste da ideia e resolve seguir com o plano combinado com a empresária mantendo o segredo. Milton surpreende Joca na porta da casa de Alfredo. Ítalo monta um mural para auxiliar na investigação sobre o caso Clarice. Anita vai à Coragem.com e estranha quando Ítalo a impede de entrar na sala da inteligência. Danilo questiona Pat e Moa sobre a modificação da fórmula.

Danilo questiona Pat e Moa sobre modificação da fórmula. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Sexta-feira, 9 de setembro:

Pat e Moa ficam boquiabertos com a revelação de Danilo. Alfredo leva Joca para conhecer sua casa, e Olívia fica alerta. Andréa pede para Bob dar uma bolsa de estudos para Lucas. Nadir mostra para Pat o desenho que encontrou de Gui. Pat e Moa discutem com Ítalo. Regina, Leonardo e Danilo reforçam a ideia de plantar para Ítalo uma pista falsa sobre a morte de Clarice. Marcela e Paulo descobrem que Ítalo é milionário. Renan faz um show na companhia de dança e é ovacionado. Gui chora ao ver Pat e Moa se beijando. Leonardo faz Ítalo acreditar que Jonathan pode ter matado Clarice para que ela não ficasse com ele.

Sábado, 10 de setembro:

Ítalo faz um comentário que deixa Leonardo perturbado. Pat resolve conversar com Gui sobre Moa. Renan destrata Enzo na frente dos bailarinos. Isis sente-se mal, e Marcinha se preocupa com a amiga. Gui foge de casa. Lucas mente para Olívia e diz que não receberá a bolsa de estudos de Bob. Moa e Andréa se encontram na reunião com o diretor de um novo comercial. Pat e Sossô procuram por Gui. Hugo consola Andréa, que chora pelo Moa. Alfredo avisa a Pat sobre Gui e ela vai ao encontro do filho. Ítalo questiona Anita sobre Jonathan. Gui pede para morar com Alfredo.

Gui foge de casa ao descobrir que Pat está com Moa. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

