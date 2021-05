CARAVELAS | Jovem é morto a tiros dentro de residência em Ponta de Areia

O crime foi registrado por volta das 23:00 de terça-feira (18), no distrito de Ponta de Areia, localizado no município de Caravelas.

De acordo com informações passadas a polícia, uma residência localizada na rua Ceará teria sido invadida por três elementos armados que desferiram diversos tiros em um jovem que morava no local. A vítima identificada por Adenilson da Conceição Santos (21 anos), foi executado com vários disparos de arma de fogo na região da cabeça.

A polícia foi notificada a cerca do homicídio e o Delegado plantonista de Teixeira de Freitas Rui Pinheiro realizou os procedimentos de levantamento cadavérido, com o auxílio do servidor público Anderson Barbosa que removeu o corpo para o IML local de Itamaraju.

No local do crime a polícia ainda encontrou algumas cápsulas de calibre 380, que serão anexadas ao inquérito. As autoridades seguem investigando a autoria e motivação do crime.