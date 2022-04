Carga de verdura avaliada em mais de R$ 50 mil é recuperada em Feira

Uma carga de verduras, avaliada em mais de R$ 50 mil, foi recuperada por policiais da Delegacia de Repressão a Roubos de Cargas (Decarga), na tarde de quarta-feira (27), no Centro de Abastecimento de Feira de Santana. O titular da Decarga, delegado Gustavo Coutinho, detalhou que o veículo que transportava o material foi interceptado por quatro homens, na BR-116. “Apuramos que a ordem para roubar a carga partiu de detentos do Presídio Regional de Feira de Santana, que já foram identificados e serão indiciados”, explicou Coutinho.

Durante as diligências, um dos assaltantes foi preso em flagrante, em um posto de combustível, na cidade de Conceição do Jacuípe. Outros dois envolvidos, naturais de Sergipe, foram localizados no povoado do Limoeiro, em Feira. “Um desses presos também tinha um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo”, completou o delegado.

A carga roubada estava com uma mulher, autuada em flagrante pelo crime de receptação qualificada, que também já respondia a outros três processos por furto. “A mercadoria foi devolvida à vítima e novas diligências serão desenvolvidas, para que efetuemos a prisão do quarto integrante da quadrilha”, acrescentou.