Carlinhos Brown traz de volta os Zárabes depois de 10 anos 

Carlinhos Brown sempre inovando (Foto:Domestika)

Depois de quase dez anos sem desfilar nas ruas, os Zárabes marcarão a abertura do LALATA – II Festival Internacional de Percussão que acontece nos dias 23, 24 e 25 de setembro no Candyall Guetho Square reunindo grandes nomes da percussão do Brasil e do mundo, sob o comando de Carlinhos Brown. Do movimento que consolidou o timbau como uma marca da estética musical do bairro Candeal surgiu o Zárabes, em 1995, onde centenas de percussionistas se reúnem para uma homenagem à cultura muçulmana, presente na formação étnica e cultural de África que também passou parte de sua herança para a Bahia.

Gilmelândia em turnê pela Europa e África

Gilmelândia pelo mundo (Foto: Bruno Vinicius)

Depois de fazer bonito como uma das atrações do Dia de Brasil em Barcelona, na Espanha, onde cantou para um público estimado em oito mil pessoas, a cantora Gilmelândia prossegue com sua excursão internacional. Com um repertório que inclui os grandes sucessos de sua carreira, como Bate Lata e Peraê, ela vai se apresentar em cinco países da Europa e um da África. A saber: Vigo (Espanha), Marrakesh (Marrocos); Lisboa e Algarve (Portugal), Paris (França), Londres (Reino Unido); Bologna (Itália) e Madrid (Espanha). A cantora só retorna ao Brasil em outubro.

Paulinho da Viola faz show e comemora seus 80 anos em novembro

Paulinho da Viola: Mais um grande artista a chegar aos 80 (Foto: Marco Froner)

Assim como Gil, Caetano e Milton Nascimento, Paulinho da Viola comemora 80 anos em 2022. Seu aniversário é dia 12 de novembro. Mas ele resolveu celebrar um dia antes (11) com um grande show no palco do Qualistage, na Barra, Rio de Janeiro. Ele é filho do violonista e chorão César Faria e de dona Paulina, que cresceu ouvindo o conjunto Época de Ouro, integrado por Seu César, e conheceu o samba na União de Jacarepaguá, antes de chegar à Portela. Ao lado de companheiros históricos de banda, como Celsinho Silva (pandeiro e voz) e Hércules (percussão), além dos filhos João Rabello e Beatriz Rabello, Paulinho vai cantar clássicos de seu repertório, dando um presente a todo povo brasileiro.

Torcida Olodum

O Olodum mantém a tradição em ano de Copa do Mundo e realiza neste domingo, dia 11, a partir das 15 horas, mais um ensaio do bloco com a animação da #torcidabrasilolodum. No local, Mateus, Lucas e Lazinho apresentam um repertório animado com os grandes hits da banda que é conhecida no Brasil e no em vários países.

TUM-TUM-TUM*

1– A Festa O Pente edição Brasilidades acontece sábado (10), das 16h até às 2h, no Espaço Mãe, Casa do Carnaval, no Pelourinho. Além dos nomes já confirmados como Cândido, Soujê, SãoKate, Advogado do Diabo, Ian Fraguas, Faixa Verde, Cabuloso, Anunciação, ORÍ e Mirna Taila, o produtor Uran anunciou mais três artistas: Gael, Bia Maia e Viva Varjão. Os ingressos para o evento estão no Sympla mas também terá bilheteria no espaço.

2 – O Gigante Leo Santana, o grupo Raça Negra, MC Hariel e a cantora Marvvila, considerada uma nova revelação do pagode são os convidados para a gravação do DVD TDP20 – Nossa História da Turma do Pagode. O evento acontece na próxima quinta (dia 15) no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo.

3 – O grupo É O Tchan comandado por Beto Jamaica e Compadre Washington é a atração do Almoço Oficial do Folianópolis. O evento acontece dia 13 de novembro a partir das 11h, no Stage Music Park, em Jurerê Internacional. Em tempo: o Folianópolis comemora 15 anos em 2022 e acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de novembro na capital de Santa Catarina.