Carlinhos Maia diz que joias milionárias roubadas foram recuperadas: ‘A justiça não falha’

Carlinhos Maia usou sua conta no Instagram, na tarde deste sábado, 13, para informar que a polícia recuperou suas joias milionárias, que foram roubadas no final de maio deste ano, em seu apartamento localizado em Maceió. Através da função “Stories”, o influenciador agradeceu as autoridades pelo trabalho. Na ocasião, o alagoano contou que os assaltantes levaram vários itens de valor, incluindo joias e relógios, que, somados, valem cerca de R$ 5 milhões. “Deus é bom o tempo todo e a justiça divina não falha. O que é nosso por direito volta. Obrigado à polícia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado. Obrigado a todos”, escreveu. “Obrigado a todas as páginas e jornalistas que fizeram tanto barulho. Sem vocês, seria mais difícil”, disse ele, que avisou que haverá uma coletiva às 17h para esclarecer os detalhes do caso. “São muitas perguntas: às 17h a polícia dará uma coletiva e responderá todas as dúvidas. Então, eu prefiro que eles se pronunciem como foi até agora”, acrescentou.

O roubo a residência em que Carlinhos mora com o marido, Lucas Guimarães, aconteceu na madrugada do dia 29 de maio. Na ocasião, a casa estava vazia. O influenciador estava no hospital, pois realizou uma lipoaspiração e seu parceiro estava no México a trabalho. Na época, tanto Carlinhos quanto Lucas declararam nas redes sociais que acreditam que uma pessoa próxima a eles está envolvida no furto, já que os assaltantes não reviraram o apartamento e localizaram o cofre rapidamente. Posteriormente, a polícia prendeu três homens suspeitos pelo crime. Em 9 de junho, porém, a 17ª Vara Criminal de Maceió decidiu soltar um deles.