Carlinhos Maia: dupla levou relógio de R$ 1 mi e colar de R$ 1,5 mi

Os invasores que entraram no prédio de Carlinhos Maia e roubaram R$ 5 milhões em relógios, joias e dinheiro, planejaram meticulosamente a invasão ao imóvel. Os ladrões se aproveitaram de pontos cegos do circuito de monitoramento interno onde mora o influenciador digital. As imagens das câmeras de segurança foram divulgadas pelo Fantástico, da Rede Globo.

Os poucos segundos em que os bandidos aparecem nas imagens, mostram duas pessoas, um homem e uma mulher, com o corpo totalmente coberto e caminhando em linha, para evitar identificação.

“Eles tinham uma expertise diferenciada para esse tipo de roubo”, afirmou o delegado-geral Gustavo Xavier, da Polícia Civil de Alagoas (PCAL), à rede de televisão.

Veja as imagens dos bandidos no momento da invasão:



Segundo a polícia, uma câmera que monitora um dos caminhos de acesso à casa de Carlinhos Maia foi desconectada 15 dias antes do roubo, justamente o tempo em que as imagens são apagadas automaticamente do sistema de segurança. Além disso, uma outra câmera do trajeto estava desligada.

A PCAL acredita que os criminosos pularam o muro do hotel que fica ao lado do condomínio de luxo onde mora o influenciador. Outra suspeita é que os bandidos sabiam o que procurar, já que fotos da cena do crime mostram os armários revirados. Entre as joias levadas, havia um relógio, no valor de R$ 1 milhão, e um colar, de R$ 1,5 milhão. No local havia outros pertences, também de alto valor, que foram deixados para trás.

“Recebi a notícia fiquei em choque, é a casa da gente”, desabafou Carlinhos Maia, na entrevista. Devido ao planejamento do roubo, o influenciador digital acredita que os responsáveis podem ser pessoas conhecidas.

Carlinhos Maia contrata mais seguranças após assalto milionário

“Você fica se perguntando mil coisas. Quem foi? É alguém próximo?”, disse. Outra opção é que os bandidos tenham usado justamente a exposição do influenciador nas redes sociais para obter informações que ajudaram a concretizar o roubo milionário, já que dias antes ele postou no Instagram sobre o relógio de alto valor.

“Me arrepender de me expor tanto, acho que não, foi justamente com as redes sociais que cheguei até aqui. Acho que fica a mensagem de se expor um pouco menos”, ponderou Carlinhos Maia. “O que mais peço no meu coração é que [os ladrões] sejam pegos, que não invadam outras casas”, finalizou.

Entenda

O apartamento de Carlinhos Maia, em Maceió, foi invadido por bandidos na madrugada de domingo (29/5). Cerca de R$ 5 milhões foram levados em joias, relógios, dinheiro em espécie e até mesmo um cofre.

O condomínio fica localizado em frente à praia de Lagoa da Anta. Trata-se de um prédio de luxo anexo ao mais famoso hotel da cidade, o Ritz Lagoa da Anta.

Os criminosos aproveitaram o fato de Lucas Guimarães estar em Cancún, no México, e Carlinhos ter dado entrada em um hospital de Aracaju para fazer uma cirurgia plástica. “Levaram mais de R$ 5 milhões, joias… Tinha um cofre, levaram o cofre”, disse Carlinhos à coluna Leo Dias.

