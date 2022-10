Carlinhos Maia se declarou ao ex-marido um dia antes de anunciar separação

Um dia antes do anúncio público da separação, Carlinhos Maia, 31 anos, havia se declarado ao agora ex-marido Lucas Guimarães, 28.

O humorista comentou sobre os 13 anos juntos e elogiou a beleza do parceiro. “E eu que sou tarado no meu marido. Vocês acreditam? Fico só de olhinho nas pernas! Vou mentir? 13 anos de casados, parece que foi ontem. Pernas boas, suculentas…”, disse em stories no Instagram.

O humorista também elogiou como Lucas estava bonito sem barba. “Preto, você está lindo sem a barba, viu. Tem que tirar de vez em quando”, avaliou.

“Ainda bem que eu casei com um marido bonito, viu? Que eu não ia ficar acordando com gente feia do meu lado. Graças a Deus, obrigado senhor”, finalizou.

Fim do casamento

A confirmação foi divulgada neste domingo (23) nas redes, por meio de um post compartilhado. Em um longo comunicado, eles descreveram momentos que passaram juntos, relembraram dificuldades enfrentadas antes da fama e pediram respeito ao atual momento.

“Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente. São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados”, diz o comunicado.

E continua: “Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações”.

Na mensagem, o ex-casal afirma que o amor entre eles “virou irmandade”. “Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda a mídia não criem especulações, nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade”, conclui.

Carlinhos e Lucas casaram em 2019. Amigos famosos lamentaram o rompimento no post de Carlinhos Maia. Flay, Thaynara OG, David Brazil e Carla Perez foram algumas das pessoas que comentaram.