Carlos Sainz é o mais rápido no primeiro treino livre do GP da Bélgica

Após o fim dos quase 30 dias das férias de verão, a Fórmula 1 retornou nesta sexta-feira (26/8) no primeiro treino livre para o GP da Bélgica. Com mais de 7km de percurso e com chuva, a pista alternava entre pontos secos e molhados. Quem soube melhor se adaptar às adversidades foi o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, que cravou o tempo de 1:46.538.

O monegasco Charles Leclerc, também da equipe italiana, ficou com o segundo melhor tempo. Seguido pelo holandês Max Verstappen e pelo britânico George Russell, da Mercedes. Lewis Hamilton terminou em nono.

Com pouco mais de 20 minutos no cronômetro, Magnussen acabou parando na pista com problemas elétricos na sua Haas. Dessa maneira, a bandeira vermelha foi acionada por cerca de dez minutos.