Na última quinta-feira, 28 de julho, o jornalista Carlos Tramontina revelou em uma entrevista ao programa ‘The Noite‘, apresentado por Danilo Gentili, quais foram suas condições para sua saída da Rede Globo.

Depois de mais de 40 anos de serviços na emissora, Tramontina contou que a decisão foi amadurecendo com o tempo e que a negociação foi acertada com a direção, tudo, é claro, se mágoas.

“Já vinha falando que queria descansar e ter um ano de viagens, fazer outras coisas. Falei com a minha diretora já no começo do ano e não escondia de ninguém… Minha ideia não era chegar aos 80 anos e descobrir que ‘puxa, deveria ter feito aquilo’. Não, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer tal coisa”, afirmou o profissional.

Carlos Tramontina revela condições que impôs para saída da Globo (Foto: Rogério Pallatta / SBT)

“Falei ‘vamos conversar. Quero impor duas coisas. Uma: eu quero sair sem mágoa. Duas: eu quero ter, por parte da Globo, o reconhecimento da minha dedicação. Saí ‘numa boa’. A Globo reconheceu, de diferentes formas, e isso faz parte de um acordo confidencial, a minha dedicação à empresa”, reforçou Tramontina.

Carlos ainda completou dizendo que pediu para deixar a equipe de jornalismo da Globo logo após um feriado festivo muito importante. “Defini que queria fazer o Carnaval, a apuração e falei ‘quero estar no jornal até o último instante’… Minha saída foi absolutamente na boa”.

O ex-apresentador do ‘Bom Dia São Paulo’ e entre outros jornais da emissora do ‘Plim-Plim’, afirmou que tem alguns projetos engatilhados e quais são seus planos daqui para frente. “Estou cuidando agora, bem, do Instagram e, de forma muito simples, abri o canal do YouTube e coloquei duas reportagens que fiz sobre São Paulo. Tem dado uma repercussão e um resultado muito interessantes”, disse Tramontina.

