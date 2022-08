Carnaval no circuito Barra-Ondina está mantido em 2023, garante prefeito de Salvador

Na última sexta-feira, 19, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, garantiu que não haverá mudanças no Carnaval soteropolitano de 2023. Reis recebeu uma proposta na quinta-feira, 18, para mudança de local do circuito Barra-Ondina, que vai do farol da Barra até o bairro de Ondina. A troca seria para o trecho de orla que vai do centro de convenções até o bairro de Patamares. Muito foi especulado sobre a troca de percurso. Mas durante o lançamento do projeto “Salvador Capital Afro”, Reis confirmou que pelo menos para 2023 o circuito Barra-Ondina está mantido. “Por mais que nós corrêssemos, não tinha como dar uma posição com segurança com menos de um mês. Já comercializaram seus pacotes de Carnaval para o circuito Barra-Ondina, que é o que nós estamos nos referindo, dos camarotes, dos blocos, que estão comercializando os seus produtos. Evidentemente não dá para esperar mais um mês”, declarou. O prefeito se mostrou bastante entusiasmado com o projeto do Conselho Municipal do Carnaval. Para ele, a mudança seria uma alternativa para melhorar a logística, o trânsito e o conforto de foliões e moradores. “O projeto aponta uma série de ações que visam a gente aperfeiçoar o nosso Carnaval”, disse. A discussão deverá retornar em relação a festividade de 2024.

*Com informações da repórter Carolina Abelin