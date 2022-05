Carol Nakamura desabafa após filho adotivo optar por morar com mãe biológica: ‘Decepcionante’

A atriz Carol Nakamura falou pela primeira vez em detalhes sobre a partida do seu filho adotivo. A ex-bailarina do Faustão conheceu Wallace quando ele tinha 9 anos por meio de um projeto social do qual faz parte. Na época, ele vivia com a avó e não frequentava a escola. Carol decidiu ajudá-lo com a alfabetização e o matriculou em uma escola. Como a avó do menino disse que não poderia levá-lo todos os dias à instituição de ensino, ele foi morar com a atriz e seu marido, Guilherme Leonel. A mãe biológica só apareceu depois, quando Wallace já estava morando com Carol. Nos últimos três anos, ele continuou tendo contato com a família de sangue e, recentemente, decidiu que não queria mais morar com a atriz. “Ele pediu para voltar para ficar com a mãe dele depois de três anos aqui. Foi triste? Foi. É sofrido? É. Sinto falta? Muita. Mas eu tenho que respeitar a vontade dele. Zezinho [apelido] vai fazer 12 anos, ficou [aqui em casa], morou, sempre foi muito amado, e ele tem consciência disso, mas quis ir para a casa da mãe dele”, contou a artista nos stories do Instagram.

Carol possuía a guarda provisória de Wallace e acredita que ele optou por viver com a mãe biológica, pois não se adaptou com as cobranças escolares. “Uma criança que cresce sem regra, é muito difícil… mesmo que você mostre todos os benefícios da educação, da alfabetização… dei uma família, uma casa, uma oportunidade, tudo aquilo que ele não tinha antes, é complicado. Muito decepcionante”, desabafou. Segundo a atriz, chegou um momento que o menino entendeu que ela não possuía a guarda definitiva dele e todas as vezes que ela chamava a atenção dele por tirar notas baixas na escola, por exemplo, ele pedia para ficar com a mãe biológica. Carol, no entanto, foi pega de surpresa quando ele decidiu que não viveria mais com ela. “Ele tomou a decisão do nada. A gente sempre sentou, conversou demais, mas, infelizmente, foi isso. Já chorei, já me descabelei, já fiquei sem entender nada, mas não adianta, o que me resta é aceitar”, afirmou. Guilherme também fez um desabafo sobre o assunto nas redes sociais e comentou que seu sonho sempre foi ver Wallace “voando na vida”. “Abdicamos de muitas coisas para dar o melhor a ele. Jamais imaginaríamos que fosse desta forma, mas foi, e estamos superando”, escreveu.