Carolina Dieckmann retorna o Brasil para participar de novela da Globo: ‘Vou passar um ano’

A atriz Carolina Dieckmann, 43, retornará à televisão na próxima novela das 19h da TV Globo: “Vai na Fé”. A produção deve estrear em janeiro de 2023 e deverá substituir “Cara e Coragem”. “Agora vou passar um ano inteiro no Brasil. Fui chamada para a novela Vai na Fé e ficarei este período – entre preparações e gravações – por aqui”, disse Dieckmann em entrevista à Quem. Ela completará 30 anos de carreira em 2023. A atriz deixou o Brasil em 2016 para viver em Miami, nos Estados Unidos. Mesmo morando fora, ela retornava para trabalhos específicos, como sua participação na série Novelei, que é uma parceria da Globo com o Youtube lançada neste ano. Em 2018, Dieckmann esteve no elenco fixo de “O Sétimo Guardião”, de Aguinaldo Silva.