Carolina Dieckmann revela motivo inusitado para não ter posado nua aos 17 anos

Carolina Dieckmann revelou na última segunda-feira, 29, que chegou a negociar um ensaio nu quando ainda tinha 17 anos. Em entrevista ao “PocCast”, a atriz afirmou que estava determinada a posar para uma revista masculina quando ainda era menor de idade. “Comecei a ser chamada para posar nua antes de completar 18 anos. O povo queria que eu me comprometesse a tirar foto nua quando eu fizesse 18 anos. Eu decidi que queria posar nua. Jovem, né? Tinha 17 anos, não tinha filho, não tinha marido, não tinha nada! Aí falei com a minha empresária na minha época e ela começou a negociar. Na verdade, eu ia fazer as fotos com 17 e ia sair com 18”, contou a global, na conversa com os apresentadores Rafa Uccman e Lucas Guedez. De acordo com Carol Dieckmann, um sonho inusitado fez com que ela desistisse da ideia. “Aí marcamos uma assinatura de contrato. Na noite anterior, eu sonhei com um homem de barba branca, que me lembrava Deus, dizendo para mim: ‘Carol, você não vai posar nua, e um dia você vai entender porque não posou nua’”, comentou a famosa, que pediu para a empresária cancelar o contrato. “Não tinha nada a ver comigo. Eu ia posar nua porque todo mundo posava na época, mas hoje não seria algo que eu ia gostar de ter feito”, continuou a atriz, atualmente com 43 anos.