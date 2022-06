Carreta de Maiara e Maraisa tomba no interior de São Paulo

Uma carreta da dupla Maiara e Maraisa tombou na tarde desta sexta-feira, 17. A assessoria de imprensa das irmãs informou à Jovem Pan que “o acidente ocorreu na rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), trecho Itaju”, no interior de São Paulo, e ninguém se feriu. As cantoras não estavam no veículo, que estava sendo usado para transportar os equipamentos do show. “Ainda não há informações precisas sobre os equipamentos ou motivação do acidente. Por não haver nenhum dano físico a nenhum dos colaboradores da dupla e reposição dos equipamentos, todas as apresentações serão mantidas”, informou a equipe de Maiara e Maraisa, em nota. A dupla se apresenta esta noite no Bariri Rodeio Show 2022. O evento faz parte das comemorações do aniversário da cidade, que completou 132 anos na última quinta-feira, 16. A Prefeitura de Bariri ressaltou nas redes sociais que a apresentação das sertanejas não foi cancelada e pontuou que o acidente causou “apenas danos materiais no caminhão”.