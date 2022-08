Carreta é apreendida pela PRF de Teixeira de Freitas com mais de 10 toneladas

Não há nada de vantajoso trafegar com carga acima do permitido. Essa prática coloca em risco toda a segurança viária, favorecendo acidentes. O caminhão sobrecarregado tem sua velocidade reduzida, que compromete a dirigibilidade e dificulta manobras, tornando maior o perigo de colisões e tombamento de carga.

No final da tarde desta segunda-feira (01/08), no Km 880 da BR 101 em Teixeira de Freitas (BA), policiais rodoviários federais flagraram uma carreta Volvo/FH460 com 10.535 quilos acima da capacidade permitida.

Os policiais realizavam fiscalização de trânsito quando perceberam o caminhão estava carregado com sílica com volume de carga aparentemente acima da capacidade, com características evidentes de excesso de peso.

O conjunto (cavalo trator + semirreboques) foi conduzido para pesagem em balança, que apontou 61,46 toneladas (tara+lotação), apresentou 10,28 toneladas a mais que o permitido, visto que a capacidade máxima do veículo é de 51 toneladas. O excesso verificado gerou uma multa de natureza gravíssima, referente a infração de trânsito prevista no art. 231, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Acima de 1000 kg de excesso, a infração é punida com multa de R$ 191,54 aplicada a cada 500 kg ou fração de excesso de peso apurado.

Além disso, o motorista foi autuado também pela infração do artigo 230, inciso X de Transitar com o para-choque traseiro prolongado em 90 cm além do limite traseiro do semirreboque. O caminhão só foi liberado após transbordo da carga excedente.

PERIGO EXCESSO DE PESO

Com vistas a auferir mais lucros, muitas empresas acabam colocando toneladas de excesso de peso nos caminhões, inclusive, ajustam as carrocerias para carregar mais mercadorias. Estudos apontam que o excesso de peso diminui em 50% a vida útil das estradas. Os danos causados ao pavimento deixam trilhas de rodas ou afundamento do asfalto, que interferem na dirigibilidade de veículos de passeio, como automóveis e motocicletas.

Entre os principais problemas ocasionados pelos veículos com carga acima do permitido está a elevação dos poluentes na atmosfera, causados pelo aumento do consumo de diesel. Essa conduta causa ainda desgaste mais rápido nos veículos, principalmente pneus, suspensão, feixes de mola e até empenamento do chassi.