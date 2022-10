Uma carreta tombou na cidade de Castro Alves, no Recôncavo Baiano, na manhã desta quinta-feira (19). Por causa do acidente, a via foi interditada.

O acidente aconteceu em frente a escola municipal Vicente José de Lima. Não houve feridos.

A carreta estava carregada de areia e toda carga ficou espalhada na pista. Para organizar o tráfego, agentes de trânsito estão no local. Ainda não há informações de quando o veículo será removido.