Carro bate contra poste de rede elétrica na avenida Perimetral

Publicado em 31 de out de 2021 e atualizado às 23:20

Um acidente de trânsito no perímetro urbano mobilizou autoridades e pessoas que transitavam pela Avenida Perimetral durante o período noturno deste domingo (31) de outubro.

O condutor de um veículo FIAT Uno de cor escura acabou perdendo o controle, quando seguia pela Avenida Perimetral e atingiu um poste da rede elétrica.

O veículo ficou parcialmente destruído e as pessoas que passavam pelo local, mantiveram contato com a central da Polícia Militar (PM), que destinou unidades até o local. Apesar dos prejuízos ninguém teve ferimentos graves.

O trânsito no local ficou lento e a polícia controlou o fluxo da via durante a remoção do veículo da localidade.

As imagens desta reportagem foram enviadas por internautas, através da ferramenta Whatsapp do portal Itamaraju Notícias.