Cartoloco e Gabi Augusto revelam detalhes sobre a treta com Rogério e Baronesa

Na noite desta sexta-feira(12), o casal que participou do último ‘Power Couple‘, Lucas Strabko, também conhecido, Cartoloco e Gabriella Augusto, marcaram presença no programa da Metropolitana, o Chupim, e falaram sobre a treta com o ex-colega de reality Rogerio e sua mulher, Claudia Baronesa.

Ao ser questionado sobre a briga com o casal dentro do reality, Cartoloco se mostrou preocupado.“Odeio lembrar dessa história com o Rogério, eu não gosto mais de falar sobre isso ai, mas óbvio que tenho que falar”, afirmou.

Durante o bate-papo, Cartoloco revelou que já conhecia o colega fora do programa “A gente tinha amizade com o Rogerio, eu gosto do Rogerio tá? Para deixar isso bem claro, eu acho ele um cara gente boa, conheci o Rogerio fora do ‘Power Couple’, conhecia ele e o Mc Gui, a gente não era amigo, mas tinha uma relação muito boa.”

O casal ainda afirmou que não houve a fala sobre o filho deles e que não tem vídeo, e nem áudio, comprovando a fala.” Isso nunca aconteceu, Rogério se perdeu ali por diversas coisas, por não estar se sentindo parte do jogo, meio excluído.” Na sequência, Gabi completou dizendo que se tivesse rolado a fala, a reação do pai do Mc Gui, seria outra. “Se ele tivesse escutado Cartoloco falando do filho dele, ele tinha reagido na hora.”

Gabriella ainda explica como começou a disseminação da notícia. “Simplesmente twittaram isso, o MC Gui deu um print, postou para não sei quantos milhões de pessoas e isso virou uma verdade, uma verdade no mundo deles.”

“A gente sai na semana que tava acontecendo isso, então nosso ataque foi muito maior, nossa família estava sendo ameaçada e tudo por uma fake news”, completa Gabi.

Lucas confirmou também que encontrou o colega aqui fora, no estádio de futebol e disse que está tudo bem. “Ele me chamou para ir para o camarote, a gente se cumprimento, se abraçou, conversamos”, disse.

Após o encontro, o jovem revelou que falou sobre o assunto com o marido da Baronesa.” Não tem porque guardar esse rancor, é reality, o que aconteceu lá dentro, fica lá dentro, obvio que machucou muita gente aqui fora, principalmente com o que ele me acusou de ter falado sobre o filho dele, isso eu jamais falei, eu jamais falaria, e eu falei isso olhando no olho dele, ‘Rogério você sabe que eu não falei nada do seu filho’ e ele sabe mesmo” carto

Casal fala sobre posicionamento da emissora Gabriella afirmou que a emissora, Record Tv, não deu espaço para eles quando saíram do reality. “Quando a gente saiu e viu que estava no Domingo espetacular, um fantástico da Record, a emissora deu espaço para eles no Hoje em Dia, no dia da nossa, DR. Então assim, como foi feito tudo isso, prejudicou a gente no geral, tando no jogo quanto fora do jogo.”

“O que a Record fez foi muto feio, foi muito errado, uma matéria contando a história do Gustavo, filho do Rogério e da Baronesa, que faleceu com 16 anos, uma história muito triste, eu sempre gostei da família deles. A record conta a história do filho e no final o Rogério tem voz para falar: O Cartoloco falou sobre o meu filho, por isso me perdi”, conta Lucas, indignado com a atitude da emissora.

Cartoloco ainda relatou que a emissora sabia que não tinha a fala e colocou em jogo a credibilidade de todo o jogo.”A própria Record sabia disso, no próprio reality show dela, que tem gravação 24 horas por dia e eles vão lá e dão a matéria sabendo que não tem [vídeo do momento], né assim. A record colocou em check a credibilidade do reality show, claramente, ali, só para ter esse ‘hype’, show, para ter a notícia.”

Ao ser questionada se a emissora se envolveu no hype da situação, Gabi confirmou que sim. “A emissora virou pra gente e falou: faz parte do show.”

