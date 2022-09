Casa do jogador Rafael Ratão é assaltada durante partida com o PSG

A residência do jogador brasileiro Rafael Ratão, do Toulose, foi assaltada na quarta-feira (31/8) à noite quando ele disputava uma partida contra o PSG pela quinta rodada do campeonato francês.

O jogador de 26 anos descobriu o roubo ao voltar para casa após a partida, na qual o clube de Paris venceu fora de casa por 3-0.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, os criminosos levaram joias e relógios de luxo, mas o valor total do roubo ainda está sendo calculado.

Os roubos em casas de jogadores de futebol durante partidas são frequentes na França e afetam em particular os atletas do PSG.