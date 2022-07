Casagrande é pole na 5ª etapa da Stock Car e larga vantagem de Daniel Serra

Gabriel Casagrande, líder da Stock Car, conseguiu um enorme resultado na quinta etapa da corrida, realizada nesta manhã, no Velopark. Ao marcar 56s191 em sua melhor volta, o piloto marcou dois pontos de bonificação e abriu três tentos de frente para Daniel Serra, segundo colocado.

Casagrande confirmou a pole logo depois que o Q3 foi retomado após bandeira vermelha, que foi acionada depois da rodada de Thiago Camilo. Ricardo Zonta vai completar a primeira fila do grid.

Os dois mais rápidos dos treinos de sexta-feira, César Ramos e Marcos Gomes, largam em terceiro e quarto, respectivamente. Camilo e Matías Rossi, este embalado pela vitória na Corrida 2 da etapa do Velocitta, em maio, compartilham a terceira fila.

A abertura da quinta etapa do campeonato acontece com a Corrida 1, a 90ª prova da história da Stock Car no Rio Grande do Sul. A largada está marcada para às 14h10 (de Brasília), enquanto a Corrida 2 começa às 14h45.

No domingo, a sexta etapa tem a sessão classificatória marcada para às 9h45. As provas 1 e 2 acontecem às 14h10 e 14h45, respectivamente.