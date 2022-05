Casal é preso com quase 50 kg de drogas escondidos em carro na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde de desta segunda-feira (23), um casal por tráfico de drogas. A ocorrência teve início na altura do Km 74 da BR 110, em Jeremoabo, no nordeste da Bahia. A dupla transportava 33,18 Kg de cocaína na sua forma mais pura – cloridrato de cocaína – e mais 15,3 Kg de maconha.

Por volta das 13h20, policiais rodoviários federais resolveram abordar um veículo modelo Volkswagen Saveiro. O condutor do carro, ao visualizar a viatura e fiscalização no trecho, realizou manobra inesperada e entrou em um posto de gasolina da região, o que despertou a atenção da equipe. Ao realizarem a abordagem do veículo e de seus ocupantes, os policiais perceberam inconsistências nas informações fornecidas para questionamentos simples, o que elevou a suspeita.

Desconfiados das atitudes tomadas pelo motorista resolveram fazer uma busca detalhada no veículo. Neste momento, o condutor e passageira admitiram que receberiam o valor de R$ 3 mil reais para levar o carro de São Paulo até Paulo Afonso e que no veículo havia droga, entretanto não sabiam informar o local. Dessa forma, a equipe aprofundou a fiscalização e foi achado em compartimento oculto da caçamba o total de 33,18 kg de cocaína e 15,3 kg de maconha sob a forma de tabletes.

Prejuízo milionário

Na madrugada desta segunda, por volta de 03 da manhã, na cidade de Paulo Afonso, quase 70 kg de droga foram apreendidas, sendo 47,850 Kg de cocaína (pasta base/cloridrato) e mais 19,97 Kg de maconha.

Com a apreensão realizada no carro do casal, as ações da PRF resultaram em prejuízo ao crime organizado de aproximadamente R$ 12,7 milhões.