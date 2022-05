Casal é preso transportando 70 kg de maconha e cocaína em Paulo Afonso

Um casal foi preso por tráfico de drogas e receptação de veículos na BR-110, em Paulo Afonso, no norte da Bahia, na madrugada desta segunda-feira (23).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal transportava quase 48 kg de cocaína, entre pasta base e cloridrato da droga. Os dois ainda levavam quase 20 kg de maconha.

Questionado, o motorista, um homem de 19 anos natural de Monte Santo, contou que iria receber R$ 5 mil para levar a droga de São Paulo a Recife (PE). A passageira, uma mulher de 18 anos, contou que sabia que estava em um carro que transportava droga.

O carro, um Jeep Renegade com placa do interior de São Paulo, foi parado por agentes da PRF. Os policiais suspeitaram que o casal estava sob efeito de alguma substância psicoativa. Na revista, eles encontraram latas de cerveja no carro.

Uma busca detalhada foi feita então, quando foi achada a maconha e a cocaína. Também estavam no veículo 938 papelotes de cocaína, já prontos para comercialização. Ao todo, a apreensão foi de 47,850 lg de cocaína e 19,973 kg de maconha. O carro era clonado de outro da mesma marca e modelo. O veículo original foi furtado em janeiro.

Ambos foram presos em flagrante. O carro, a droga e o casal foram encaminhados para a delegacia local.