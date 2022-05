Casal é vítima de ‘golpe do carro do ovo’ e perde R$ 1.016 em SP

Um casal que mora no Guarujá, no Litoral de São Paulo, foi vítima de um golpe praticado por um vendedor de um “carro do ovo” e pagou R$1.016 por uma bandeja de ovos que custava R$16. Em entrevista ao g1, a vítima disse que nem teve coragem de comer o alimento.

“Eu não comi o ovo, não, fiquei desesperada. Já não confio em mais nada da pessoa”, revelou.

A ação foi filmada por uma câmera de segurança. Nas imagens, reveladas pelo g1, é possível ver um dos vendedores mancando em direção ao carro branco e seguindo devagar pela rua.

A vítima disse que não costuma comprar nada na porta de casa, mas escutou o veículo anunciando os ovos e pediu para o marido comprar os produtos. “Ele chamou o rapaz, que veio. O rapaz não parou [com o carro] em frente à minha casa porque tem câmera, parou um pouco mais para frente, aí não sei se ele viu isso”.

De acordo com a vítima, o vendedor questionou sobre a forma de pagamento e o marido da mulher respondeu que era por aproximação, mas o rapaz disse que não passava. A vítima, então, disse que colocaria a senha, e o vendedor digitou R$16 na máquina de cartão, mostrou para a vítima, que colocou a senha.

“Aí ele [vendedor] falou que não estava passando, foram e trocaram a máquina, aí eles ficaram conversando sobre o carro, colocou o cartão na outra maquininha, meu marido pegou e colocou a senha”, dissd ao g1.

Segundo o boletim de ocorrência, o vendedor ambulante apresentou uma máquina de cartão com um visor que dificultava a vítima visualizar o valor que seria debitado, porém a senha foi digitada e, posteriormente, foi constatado que o valor superior ao que deveria ser cobrado.