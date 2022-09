Casal leva motocicleta em assalto na rodovia BR-101

A vítima de um assalto ocorrido as margens da rodovia BR-101, procurou a delegacia da Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (19), para registrar um boletim, informando sobre o crime.

Durante o relato o homem informou as autoridades, que seguia pela rodovia na altura do KM 813, próximo do local conhecido como “Curva da Morte”, quando foi abordado por um casal.

A dupla acabou desferindo chutes e também lhe atingiu uma paulada, ficando caído as margens da rodovia.

Ao retomar a consciência notou que o casal acabou levando seus pertences e sua motocicleta modelo Shineray XY125 ano 2022 de placa RPH-4J98, licenciada em Itamaraju.

As autoridades alertaram os municípios vizinhos, além de efetuar rondas no local na tentativa de identificar algum indicio que leve aos criminosos.

“A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 190 e 197. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.