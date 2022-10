Casal morre em acidente, após carro cair de ponte no interior de Jucuruçu

Um trágico acidente registrado nas primeiras horas desta segunda-feira (17), matou um casal numa estrada vicinal entre os municípios de Jucuruçu e Vereda.

O casal seguia num veículo utilitário modelo FIAT Strada de cor vermelha e placa JSS-1B11, licenciada em Porto Seguro (BA), que era conduzido pelo esposo de Marisa Quaresma, moradores de Itamaraju.

O veículo acabou caindo de uma ponte próximo da comunidade de “Palha”, região pertencente ao município de Jucuruçu. Pessoas que passavam pelo local notaram o veículo e notificaram as autoridades.

As vítimas foram removidas do interior do veículo, sendo notificado a polícia civil de Itamaraju, que autorizou uma guia de levantamento e remoção dos corpos, sendo posteriormente transferido para o IML de Itamaraju.

As autoridades registraram o caso e devem investigar as causas do acidente.