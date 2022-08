“Casamento às Cegas”: segunda temporada ganha data de estreia. Saiba quando!

A segunda temporada de “Casamento às Cegas Brasil“, série da Netflix, já tem data para estrear: 30 de novembro de 2022! A informação foi confirmada pela Netflix, em comunicado enviado à imprensa e o programa seguirá sob o comando do casal apresentador: Camila Queiroz e Klebber Toledo, que foram confirmados no reality em meio à polêmica saída da atriz da TV Globo.

+ Ex-participante do ‘Casamento às Cegas’ vai em busca do amor em programa de Rodrigo Faro

“Esses apresentadores vestem a camisa mesmo! Esse ano chega uma segunda temporada de tirar o fôlego! Estão preparados?”, escreveu o casal. Segundo a Netflix, a segunda temporada de “Casamento às Cegas Brasil” trará novidades nos cenários; como o corredor de cabines, as cabines, os lounges onde se reúnem os participantes masculinos e femininos e o espaço em que eles se veem pela primeira vez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Camila Queiroz e Xamã arrasaram nos looks da apresentação do “MTV Miaw 2022” Camila Queiroz e Xamã, foram os apresentadores do “MTV Miaw 2022″, eles se destacaram no Pink Carpet da premiação, que foi sem dúvidas um dos mais icônicos de todos os tempos, o evento que premia a cultura pop brasileira, homenageando os favoritos da música, entretenimento, entre outras categorias, teve um destaque especial este ano, os holofotes se voltaram para os looks das celebridades, elas arrasaram nos figurinos.

Como o Pink Carpet foi transmitido ao vivo, conseguimos ver os looks das celebridades convidadas para a premiação e também dos apresentadores. A premiação do “MTV Miaw 2022”, que foi gravado na terça-feira (26), em São Paulo, mas vai ao ar amanhã quinta-feira (28), e será transmitido pela TV Pluto e TikTok.

Os apresentadores, Camila Queiroz e Xamã, deram o que falar com seus figurinos, ela chegou com um dress black, super sexi, com a barriga de fora, depois trocou de roupa para subir ao palco, usou looks fashions: colorido e rosa com plumas. Ele também arrasou nas composições, chegou todo de preto e durante a apresentação da premiação mudou de figurino.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MTV Brasil (@mtvbrasil)

Leia mais sobre notícias da TV:

+ Cara e Coragem: Pat ouve verdades de Rebeca

+ Animação clássica da Disney estreia em setembro

+ “Ilha Record”: Votação coloca rivais em Desafio de Sobrevivência