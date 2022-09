Casamento de Rodrigo Sant’Anna chega ao fim; ex-marido explica o motivo

O casamento do ator Rodrigo Sant’Anna com o roteirista Junior Figueiredo chegou ao fim. A informação foi confirmada pelo ex-casal nesta terça-feira, 13, após o Extra noticiar que o ator foi visto na semana passada em uma boate gay do Rio de Janeiro. “Queria dividir com você que eu e o Junior não seguimos mais casados. Foram quatro anos muito felizes e seguimos amigos, trabalhando juntos, nos amando e respeitando como foi até aqui, afinal construímos uma família linda. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho”, disse a estrela dos humorísticos “Tô de Graça” e “Os Suburbanos”. Ao se manifestar sobre o término, o roteirista explicou o que motivou o fim do casamento. “Rodrigo sonha em ter um filho. Eu quero viajar o mundo. Sua meta é morar nos Estados Unidos. A minha, um terreninho no meio da mato. Quando anulamos nossos sonhos para viver os do outro parece que o mundo para. A vida congela. O tempo não passa. O amor é a solução pra tudo na vida, mas só ele não basta. Vivemos 4 anos incríveis e dá pra contar nos dedos de uma mão as vezes que brigamos. Traçamos juntos um caminho cheio de amor, respeito, carinho e realizações que vamos levar eternamente conosco”, escreveu no Instagram. Junior também negou que a separação foi turbulenta. “Terminamos leves, sem brigas, mentiras ou confusão. Continuamos com alguns projetos profissionais juntos, temos 7 bichos que amamos e eu ganhei uma família linda: Ana, Adélia, Chico, Nanci, Solange, Edi, Tati, Nando… porque um relacionamento não é feito apenas por duas pessoas, mas dois mundos inteiros que se unem pelo amor”, concluiu.