Casas de apostas apontam favoritos nas principais ligas europeias; veja

Algumas das principais ligas europeias começam nesta sexta-feira. Por isso, o Superesportes avaliou cotações das casas de apostas para saber quem são os favoritos a conquistar os títulos nos seguintes países: Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália.

Veja na galeria abaixo os principais favoritos de cada uma das ligas

Campeonato Alemão

A Bundesliga começa nesta sexta-feira com o principal favorito em campo: atual decacampeão, o Bayern de Munique visita o Frankfurt nesta tarde. Os bávaros são apontados como grandes candidatos ao título. Na Sportsbet.io, a cotação para a conquista da taça é apenas 1.20.

Para se ter ideia da tamanha superioridade, o Borussia Dortmund, apontado como segundo time com mais chances, tem odd 10 pelo título. Veja as cotações da liga abaixo na Sportsbet.io ( clique aqui e faça o seu cadastro para aproveitar as promoções da casa ).

Campeonato Espanhol

Como já não é novidade para ninguém, Real Madrid e Barcelona são os grandes favoritos na Sportsbet.io. A casa paga 2.10 no título dos merengues, enquanto a conquista da equipe catalã está avaliada na cotação 2.38, mostrando bastante equilíbrio entre as duas equipes.

Logo abaixo está o Atlético de Madrid. A cotação para a equipe colchonera é 6.00.

Campeonato Francês

Assim como na Alemanha, a liga francesa vem sendo dominada pelo Paris Saint-Germain. O time de Neymar, Messi e Mbappé conquistou oito das últimas dez temporadas. E, na visão da Sportsbet.io, a equipe parisiense tem grande chance de levantar a taça da Ligue 1 mais uma vez.

A casa paga 1.12 pelo título do PSG (a menor cotação entre as principais ligas). Na sequência estão Monaco, Lyon e Olympique de Marseille, todos com odd 15.

Campeonato Inglês

A Premier League é apontada como a melhor e mais disputada liga do futebol mundial. Mas, as casas de apostas não apontam tanto equilíbrio para a atual temporada. De acordo com a Sportsbet.io, o Manchester City, campeão em quatro dos últimos cinco anos, é o grande favorito. A casa paga a cotação 1.61 no título dos Citizens.

Na sequência, está o Liverpool, principal rival do City nos últimos anos. A cotação dos Reds é 3.30. Os outros times estão bem abaixo na visão da Sportsbet.io: Tottenham (odd 15), Chelsea (odd 17), Arsenal (odd 31) e Manchester United (odd 41).

Campeonato Italiano

Assim como na liga espanhola, o futebol italiano tem equilíbrio entre os dois principais favoritos. De acordo com a Bet365, os grandes candidatos da temporada são Inter e Juventus. A cotação para o time de Milão é 2.75 contra 2.87 da equipe de Turim.

Outros times apontados com chances menores são Milan, com odd 5.00, e Roma, com cotação 9.00.