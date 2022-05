Casemiro celebra quinto título de Liga dos Campeões pelo Real Madrid

Neste sábado, o Real Madrid conquistou o 14º título de Liga dos Campeões após vencer o Liverpool por 1 a 0, no Stade de France, nos arredores de Paris. O troféu é, também, o quinto do brasileiro Casemiro, jogador crucial da equipe espanhola e que segue construindo sua idolatria no clube.

Ao final da partida, o volante comemorou a marca obtida no Real Madrid e comentou sobre a “sorte” envolvida nas cinco edições do torneio que venceu.

“Nem nos melhores sonhos (conquistar 5 Ligas dos Campeões). Nem quando sonhava em jogar na Europa eu tinha esse sonho. Sabemos o quanto é difícil. Tantos ídolos do futebol que não conseguiram e tive a sorte de estar no momento certo, no clube certo. Muito Feliz”, disse Casemiro à TNT Sports.

“Pode ter sorte uma vez ou outra, mas cinco vezes e ganhar tantos jogos importantes… Não é só sorte, sabemos que é o trabalho do dia a dia, é um trabalho de muito tempo. E não tem explicação, esse clube vive de Champions, a cidade vive de Champions. Sou o cara mais feliz do mundo estando aqui”, completou o jogador, presente nos títulos de 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e, agora, 2021/22.

Copa do Mundo

No fim do ano, o Brasil disputa a Copa do Mundo do Catar. Jogador crucial da Seleção Brasileira, Casemiro deve estar no Mundial. O volante avaliou que o país tem chances de conquistar o hexacampeonato, no entanto, afirmou que é necessário, primeiramente, focar no trabalho realizado no dia-a-dia do clube.

“Claro que dá pra sonhar (com o título), ainda mais se tratando de Brasil. Sabemos que é só no final do ano, ainda teremos Supercopa da Europa, temos títulos para jogar ainda, estamos pensando primeiro aqui. Porque não adianta pensar na Copa e não fazer um bom trabalho aqui. Este ano estamos mais fortes, temos um elenco, muitas opções. Tite vai ter uma dor de cabeça, porque tem grandes jogadores. Isso é bom pra nós, bom pra Seleção e bom pro Tite também”, concluiu.