Casemiro passeia por Old Trafford e é aplaudido pela torcida do United

O Manchester United conseguiu ótimo resultado na tarde desta segunda-feira. Em Old Trafford, a equipe de Erik Ten Hag venceu o Liverpool, seu maior rival, por 2 a 1. Antes da bola rolar, Casemiro, recém-contratado pela equipe, andou pelo estádio.

O volante brasileiro entrou no gramado e foi até próximo do meio de campo, onde ergueu uma camisa do Manchester United com seu nome, ainda sem nenhum número nas costas. Enquanto tudo isso acontecia, a torcida aplaudia.

Com 30 anos, Casemiro foi vendido ao Manchester United por 60 milhões de euros, com mais 10 milhões de euros de bônus em caso de metas alcançadas. Dessa maneira, a transação pode chegar na casa dos R$ 365 milhões na cotação atual.

Com a vitória sobre o maior rival, o United pontua pela primeira vez no Campeonato Inglês. No momento, a equipe é a 14ª colocada da tabela, com três pontos. Enquanto isso, o Liverpool vem um pouco abaixo, no 16º posto com apenas dois.

Pela próxima rodada da Premier League, o Manchester United terá pela frente o Southampton, fora de casa, às 8h30 (de Brasília) deste sábado. Já o Liverpool encara, em Anfield, o Bournemouth, às 11h do mesmo sábado.