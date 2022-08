Casemiro se aproxima do Manchester United, afirma imprensa britânica

O Manchester United estaria próximo de contratar o volante brasileiro Casemiro, do Real Madrid, por 70 milhões de euros (R$ 364 milhões), de acordo com a imprensa britânica.

A emissora BBC e o site The Athletic informaram que o United estaria perto de fazer o pagamento inicial de 60 milhões de euros (R$ 312 milhões) e que o jogador da Seleção Brasileira se tornaria um dos maiores salários da Premier League, com um contrato de quatro temporadas e mais uma opcional.

Os Red Devils precisam de reforços depois do começo ruim de temporada do técnico Erik ten Hag em Old Trafford, com derrotas nas duas primeiras partidas da Premier League. O time é o lanterna do campeonato inglês pela primeira vez em 30 anos.

A falta de reforços é um dos motivos apontados para as derrotas para o Brighton e o Brentford. O argentino Lisandro Martínez, o dinamarquês Christian Eriksen e o holandês Tyrell Malacia foram as únicas contratações do clube na última janela de mercado.

A situação pode piorar na segunda-feira, quando o United enfrentará o Liverpool em Old Trafford.

Casemiro, 30 anos, conquistou três vezes o campeonato espanhol e cinco vezes a Champions League durante seus nove anos no Real Madrid, formando um meio de campo dos sonhos ao lado do croata Luka Modric e do alemão Toni Kroos.