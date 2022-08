Casemiro se destaca em título do Real Madrid na Supercopa da Uefa

Nesta quarta-feira, o Real Madrid ganhou do Eintracht Frankfurt por 2 a 0 e conquistou a Supercopa da Uefa pela quinta vez. O volante brasileiro Casemiro foi um dos destaques da equipe merengue no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia.

O jogador de 30 anos deu assistência para o primeiro gol merengue, marcado por David Alaba. Além disso, Casemiro acertou 60 de 66 passes tentados no confronto e deu duas finalizações certas.

Defensivamente, a partida de Casemiro também é destacável. Segundo o Footstats, o atleta roubou oito bolas, realizou um bloqueio e rebateu em três oportunidades.

O segundo gol do Real Madrid foi marcado aos 20 minutos do segundo tempo, com Karim Benzema, em passe de Vinicius Junior.

Com o título, o clube espanhol iguala Barcelona e Milan, pentacampeões do torneio de início de temporada que reúne os últimos vencedores da Liga dos Campeões e Liga Europa. Os merengues já haviam faturado a competição em 2002, 2014, 2016 e 2017.

O Real Madrid volta a campo no domingo, às 17 horas (de Brasília), quando visita o Almería pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Já o Eintracht Frankfurt, que perdeu para o Bayern de Munique por 6 a 1 na abertura da Bundesliga, retorna aos gramados no sábado, às 10h30, para enfrentar o Hertha Berlin fora de casa.