Casimiro diz ter se decepcionado com Neymar: ‘Bolsonaro é um lixo humano’

Fã e amigo de Neymar, o streamer Casimiro Miguel revelou ter ficado triste com o fato do craque apoiar Jair Messias Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de domingo (2). Durante live nessa quinta-feira (29), o comunicador reiterou seu pensamento contra o político e o chamou de ‘lixo humano’.

“Vi o Vasco e voltei para casa. Nesse meio tempo, descobri que o Neymar dançou um jingle do Bolsonaro. Pô, fiquei triste, decepcionado. O Neymar não morreu para mim. Assim como meu pai votou no Bolsonaro e não morreu. Assim como meu tio votou nele e eu fui na casa do meu tio”, disse Casimiro em live na Twitch.

“Esse cara que votou no Bolsonaro, ele quer mudar. Na minha opinião, ele não fez a decisão correta, mas alguma coisa mexeu com esse cara e mais milhões. Cada um tem seu direito. Eu só quero que você entenda que hoje não está legal. Para o Neymar vai estar maneiro sempre. Para mim também (que tem boa condição financeira). Se o padre Kelmon for o presidente, para o Neymar vai estar tudo bem. Mas dá uma olhada para o seu lado, a situação do outro. Ver além do que te cerca”, completou.

Desde que começou a fazer lives com frequência, em 2020, Casimiro deixa claro sua insatisfação com o governo do atual presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. O streamer revelou, inclusive, que não votará no atual chefe de estado. As eleições presidenciais ocorrerão neste domingo (2) e no dia 30, caso haja segundo turno.

“Sou um cara abertamente progressista. Sou um cara que fala abertamente que o Bolsonaro é um lixo humano. Mas as pessoas querem o tweet, para ter o retweet delas. ‘Pô, em quem o Casimiro vai votar?’. E não vai ter isso. Desculpa, você não vai ter isso. Eu me posicionei na última eleição. Votei no Ciro Gomes, apesar de ter me decepcionado com ele durante nesta campanha”, disse Cazé.

“Então, se te conforta, eu não vou votar no Bolsonaro. Se você ver o meu conteúdo, vai ver que eu não tenho nada a ver com ele. E têm pessoas no chat que vão votar no Bolsonaro. Beleza, vai e faz. Agora, não entra nessa ideia de: ‘E o teu ídolo, Neymar, que dançou para o Bolsonaro. E agora, o que você vai fazer?’. Vou fazer nada, irmão”, finalizou.

Casimiro foi criticado por parte do público por não falar abertamente em qual candidato votará. O streamer não acredita que sua influência contribuirá ou alterará as pesquisas eleitorais. Atualmente, a maioria dos dados divulgados mostram uma superioridade de Lula (PT) em relação aos outros candidatos.

Neymar

Craque da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar declarou apoio a Jair Messias Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de domingo (2). O atacante publicou vídeo nas redes socias, nessa quinta-feira (29), em que dança música que pede voto ao atual presidente.

Já conhecido por fazer coreografias após marcar gols, Neymar dançou a seguinte música: “Vota, vota e confirma. Vinte e dois é Bolsonaro”. O vídeo foi publicado no TikTok e está privado de comentários do público. Apenas usuários que o atacante segue poderão interagir com a postagem.

Quem é Casimiro?

Casimiro Miguel, de 28 anos, que trabalha no canal TNT Sports Brasil, ganhou popularidade nos últimos meses ao fazer lives irreverentes sobre futebol e temas variados. O streamer foi eleito no dia 16 de dezembro a Personalidade do Ano no Prêmio eSports Brasil 2021.