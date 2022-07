Casos de COVID-19 cresce no município de Itamaraju

Novos casos do coronavírus foram registrados, com divulgação no boletim atualizado pela secretaria de saúde do município de Itamaraju, no período noturno desta segunda-feira (04) de julho.

Por vários meses os índices permaneceram baixou ou nulo. Contudo os números elevaram para 263 infectados pelo COVID-19, uma pessoa ainda aguarda resultado.

Oitenta e seis (86) pessoas confirmaram positivo para coronavírus. Apesar da elevação dos casos, nenhum paciente necessitou de internação.

Os números ainda afirmam que 9656 casos confirmados ao longo da pandemia e 9234 recuperados, 7327 casos descartados e 159 morreram, após confirmada a infecção por COVID-19.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, evitando sempre aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.

Até o momento a Bahia contabiliza 11.615.090 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.699.839 com a segunda dose ou dose única, 6.325.634 com a dose de reforço e 753.005 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 972.469 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 556.811 já tomaram também a segunda dose.