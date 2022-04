Casper Ruud vence Cerúndolo e vai à final do Masters de Miami

O tenista norueguês Casper Ruud venceu o argentino Francisco Cerúndolo, grande revelação do Masters 1000 de Miami, nesta sexta-feira, 1º, nas semifinais por 6-4 e 6-1 e garantiu sua vaga na decisão do torneio.

Ruud, o primeiro norueguês a chegar a uma final de Masters 1000, vai lutar pelo título contra o polonês Hubert Hurkacz, atual campeão, ou o jovem espanhol Carlos Alcaraz.

Cerúndolo, de 23 anos, foi o tenista com a posição mais baixa no ranking ATP (103º) a chegar às semifinais deste torneio, um dos mais prestigiados do circuito além dos Grand Slams.

Com uma vaga no Top 50 da ATP já assegurada na próxima semana, Cerúndolo ambicionava ser o quarto tenista argentino a chegar à final em Miami, depois dos vice-campeões Guillermo Cañas (2007), Guillermo Coria (2004) e Alberto Mancini (1992).

Com grande apoio do público no Hard Rock Stadium, o tenista de Buenos Aires surpreendeu o favorito Ruud no início ao quebrar seu saque no primeiro game.

O norueguês, número 8 do ATP, devolveu a quebra logo em seguida e, contando com o seu poderoso serviço (6 ‘aces’), conseguiu vencer no primeiro set.

Cerúndolo mostrou sua classe em várias jogadas brilhantes, mas cometeu mais erros do que o norueguês em momentos chave da semifinal.

No segundo set, o argentino desperdiçou quatro break points e acabou jogando a toalha enquanto Ruud rumou para a primeira grande final de sua carreira, aos 23 anos.

“Isto significa muito para mim. Chegar à final do Masters era um objetivo”, reconheceu o norueguês, que havia perdido as três semifinais anteriores nesta fase.

“Vamos ver muito mais do Francisco no futuro, mas meu saque me ajudou a seguir em frente”, disse ele sobre seu oponente. “As condições eram bastante duras, muito úmido, mas estou feliz por chegar à final”.

A segunda semifinal será disputada a partir das 16h locais (17h de Brasília) por Hubert Hurkacz, carrasco na quinta do favorito Daniil Medvedev, contra Carlos Alcaraz, que busca ser o segundo finalista mais jovem da história do torneio, aos 18 anos.