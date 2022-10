Cássia Kis vira fator de intriga nos bastidores de Travessia, diz site

Após defender Jair Bolsonaro (PL) publicamente na TV Globo, a atriz Cássia Kis começou a se tornar um problema nos bastidores de Travessia. A novela estreou recentemente na emissora, mas as fortes opiniões da artista não estão agradando parte do elenco do folhetim.

Segundo a Folha de S.Paulo, os colegas estão evitando sentar ao lado de Cássia Kis nos intervalos para não ter diálogos com ela. Parte do elenco vê dificuldade em discordar e em interromper as falas da atriz e, por isso, não se aproxima mais para conversas.

A atriz é defensora das pautas conservadoras de Jair Bolsonaro e de um catolicismo mais radical. Outros pontos que não agradam são comentários ácidos sobre estética e alimentação. Cássia Kis, em menos de uma semana de novela no ar, ganhou o apelido de “palestrinha” e vive momentos conturbados nos bastidores de sua última novela.

