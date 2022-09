Castro se esquiva de falar sobre relação de ex-secretário com assassino de Marielle

O governador Cláudio Castro disse, neste sábado (17/9), após o debate do SBT, que seria “injusto” comentar a relação de seu ex-secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, com Ronnie Lessa, o assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro.

Candidato à reeleição pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, Castro fugiu da pergunta e disse que a Polícia Civil é uma instituição “bicentenária” e que não tinha autonomia na resolução do atentado contra a vereadora.

“Se tivesse qualquer coisa, o Ministério Público seria o primeiro a gritar”, disse entrevista a jornalistas após o debate da SBT.

O MP do Rio denunciou Turnowski no último dia 9 por associação criminosa com contraventores do jogo do bicho. O delegado, que também é candidato à Câmara dos Deputados, tinha uma relação de proximidade e “muito respeito” por Lessa, também de acordo com o MP do Rio.

