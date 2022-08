Catherine Zeta-Jones é Mortícia Addams em nova imagem de “Wednesday”

A Netflix divulgou para a Revista Vanity Fair nessa terça-feira (16) a imagem da nova Família Addams. A família mais sinistra do entretenimento estará presente na nova série da plataforma Wednesday que estreará ainda esse ano.

+ SINTONIA: É renovada para mais uma temporada

Wednesday acompanhará a adolescência de Wednesday durante os seus estudos na Academia Nevermore onde aprenderá a controlar os seus poderes. A série também mostrará o amadurecimento da personagem e como a sua mãe, Mortícia Addams, a ajudará nesse processo.

A Netflix divulgou que a série será uma comédia de terror com Jenna Ortega como Wednesday Addams, Catherine Zeta-Jones como Mortícia Addams, Luis Guzmán como Gomez Addams e Issac Ordonez como Pugsley Addams. Wednesday tem a direção de Tim Burton sendo baseada nos personagens de Charles Addams.

A Família Addams foi uma série nos anos 60, ganhou um reboot em 1998 e dois filmes (1991 e 1993) e uma animação em 2019. Os filmes foram protagonizados por Anjelica Houston como Mortícia Addams, Raúl Juliá como Gomez Addams, Christina Ricci como Wednesday Addams e Jimmy Workman como Pugsley Addams.

Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán e Issac Ordonez (Foto: Reprodução/Instagram)

Netflix disponibiliza animações clássicas da Barbie Após muitos pedidos dos assinantes, algumas animações clássicas da Barbie chegaram na Netflix nessa terça-feira (16). A plataforma agora tem em seu cátagolo as animações: Barbie e O Segredo das Fadas (2010), Barbie Butterfly e a Princesa Fairy (2013) e Barbie – Escola de Princesas (2011).

As animações Barbie em As 12 Princesas Bailarinas (2006) e Barbie em A Princesa e A Plebléia (2004) também estão disponíveis e eram as animações mais esperadas pelos assinantes, o tweet com a divulgação tem mais de 50 mil reações.

Para os fãs das animações da Barbie, o Globoplay tem em seu catálogo Barbie e o Quebra-Nozes (2001), Barbie como Rapunzel (2002), Barbie em O Lago dos Cisnes (2003), Barbie Fairytopia (2005), Barbie Fairytopia – Mermaidia (2006) e Barbie Fairytopia – A Magia do Arco-Íris (2007).

Passando pra lembrar que os filmes Barbie em As 12 Princesas Bailarinas e Barbie em A Princesa e a Plebeia chegam amanhã. pic.twitter.com/3TRGrrUJZ5

— netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 15, 2022

