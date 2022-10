Catia Fonsceca critica A Fazenda 14: “Está sendo um desserviço”

Durante o programa Melhor da Tarde desta terça-feira (18/10), Catia Fonseca detonou A Fazenda 14, reality de grande sucesso da RecordTV. Logo no início da atração, a comunicadora comentou, junto com o seu colunista Alex Sampaio, sobre a sua preocupação com o programa da emissora de Edir Macedo.

“O quanto que a gente tá preocupado com o que está acontecendo com determinado programa e, mais do que isso, as consequências do que está acontecendo lá dentro para as pessoas aqui de fora”, iniciou a apresentadora.

