Cátia Fonseca descobre telefone de Ana Furtado e faz pedido inusitado. Saiba qual!

Cátia Fonseca decidiu fazer um pedido ao vivo para Ana Furtado durante seu programa “Melhor da Tarde“. Foi nesta quarta-feira (07), que a ex-RecordTV aproveitou que encontrou o telefone da também ex-contratada da Globo e mandou uma mensagem de áudio para tentar uma entrevista com a apresentadora.

“Oi Ana, é a Cátia Fonseca da Band, tudo bom? A gente tem um amigo em comum que me passou seu telefone, sabe o por quê? Porque queria fazer uma entrevista com você! E aí, estava pensando de um dia a gente marcar para fazer a entrevista“, iniciou Cátia. Durante o programa, a apresentadora ainda seguiu com o convite:

“Saiu um monte de boatos por aí, e a gente está doido para você voltar para a televisão. Então, como sou sua fã, gosto do seu trabalho de verdade, a gente tem amigos em comum e todo mundo fala bem de você, falei: ‘Gente, podíamos fazer uma entrevista com a Ana Furtado’. O que você acha? Você escolhe onde, a gente se movimenta e vai! Fechou? Vai ser uma honra para mim porque olha, vou te falar uma coisa, mulher de fibra é você! Tem uma fibra gigante, um talento imenso, mas tem uma elegância que é fantástica. Escuta um monte de coisa e fica quieta”, reforçou a apresentadora.

No entanto, Ana Furtado não respondeu o áudio até o fim da atração.

Cátia Fonseca leva bronca no ao vivo e áudio vaza Cátia Fonseca, acabou falando demais e levou um belo puxão de orelha do diretor. Mas, o público só soube de tudo isso porque o áudio acabou vazando. Tudo aconteceu durante a atração da última terça-feira (06), quando Cátia e Alex Sampaio conversavam sobre os programas da emissora de Silvio Santos. Na ocasião, eles estavam falando sobre os programas apresentados por Eliana, Celso Portiolli e, até mesmo do programa da Globo de Ivete Sangalo.

Porém, as coisas fugiram do controle quando Alex citou a atração de Veveta, o ‘Pipoca da Ivete‘. Catia se mostrou confusa e, em diversos momentos, questionou-o sobre o que ele estava falando. Até que Alex explicou que esse era o nome do quadro e isso desencadeou muitas risadas. Logo em seguida, vieram as risadas e a bronca. Em tom de quem não gostou muito do que estava rolando, o diretor do ‘Melhor da Tarde’ falou dos bastidores: “Pessoal, pessoal, vamos voltar pra casinha”.

Na brincadeira, Catia Fonseca rebateu “Nós estamos na casinha, estamos na nossa casa, a Band”. Apesar do cutucão durante o ao vivo, todos caíram na risada novamente e o assunto deu sequência.

