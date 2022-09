Catia Fonseca fala sobre rejeição ao sair da Gazeta e expõe situação: “Não quis me receber”

Durante uma entrevista ao colunista Leo Dias, a apresentadora Catia Fonseca quebrou o silêncio e falou sobre sua saída do programa ‘Mulheres’, da TV Gazeta, em 2017. No desabafo, a comunicadora contou que o presidente da emissora não quis se despedir dela quando soube que iria deixar o programa após 15 anos.

“Fui me despedir de todo mundo, fui me despedir da presidência que não quis me receber. Eu disse que não tinha problema, fui levar às frutas secas que sempre levei para ele, aí a secretária me disse: ‘Ele (presidente da emissora) não quer te receber’. Eu disse que não tinha problema que eu morava do outro lado da rua e quando ele quisesse falar comigo era só me ligar”, explicou.

A apresentadora explicou que o contrato com a emissora só se encerrava em fevereiro de 2017, então ela trabalhou todos os dias até o fim do vínculo. “Não foi traição, mas eu só vou sair em fevereiro, eu vou deixar os programas todos prontos, isso foi em 13 de dezembro. Eu avisei que iria ir todos os dias para trabalhar”.

Descubra quanto Catia Fonseca ganha por mês Parece que Cátia Fonseca está arrasando na Band. Com toda a credibilidade por comandar sua atração na emissora, a apresentadora ganha um valor bem alto para aparecer nas telinhas. Os salários na casa podem depender da carga horária e nível de exposição.

Conhecida por ser uma das queridinhas da emissora, a jornalista Cátia Fonseca recebe um dos melhores salários da casa. De acordo com o ‘Notícias da TV’, a apresentadora do programa ‘Melhor da Tarde’ ganha cerca de R$ 300 mil por mês.

