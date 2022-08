Catia Fonseca invade estúdio de Faustão na Band ao som de Beyoncé

Nesta última quarta-feira (3/8), a apresentadora Catia Fonseca, com todo seu carisma e descontração, invadiu os estúdios do Faustão na Band, para mostrar todos os detalhes da produção da emissora do Morumbi, em São Paulo.

Catia Fonseca publicou em suas redes sociais, um vídeo mostrando todos os detalhes da sua invasão ao som da cantora americana Beyoncé Knowles. As imagens editadas ficaram superdivertidas, mostrando seu encontro de milhões com a jornalista e co-apresentadora, Anne Lottermann.

