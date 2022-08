Cauã Reymond participa de “Mais Você” e fala sobre estreia de seu novo filme “A Viagem de Pedro”

Bate-papo especial! Na manhã dessa terça-feira (30), a apresentadora Ana Maria Braga recebeu o ator Cauã Reymond para um café da manhã especial no “Mais Você”. Durante o programa, o ator falou sobre seu a estreia do filme “A Viagem de Pedro” nas telas dos cinemas.

+ Mirella admite que errou muito feio após gravações do reality “De Férias com o Ex”

O filme “A Viagem de Pedro” estreia nas telonas na próxima quinta-feira (02), em comemoração aos 200 anos da independência do País. Cauã é o protagonista da trama, além de ser e produtor do longa. “Sou ator e produtor do filme. Eu já tinha trabalhado como coprodutor e produtor associado em outros filmes como ‘Alemão’, ‘Tim Maia e uma quase dupla com a Tatá Werneck. Mas esse é um filme que nasceu de uma ideia minha e um dos produtores, o Mario Canivello“, declarou.

O ator ainda revelou que teve a ideia do filme há 9 anos, e veio pensando na trama desde então. “Há nove anos a gente queria um olhar feminino para desconstruir o Dom Pedro I. O nosso Dom Pedro não é necessariamente um herói. A gente convidou a Laís Bodanzky, que é a nossa diretora e roteirista. Se eu falasse que a gente pensou que esse filme ia chegar nesse momento, não! Foi uma sorte”, declarou o ator.

Cauã Reymond participa de café da manhã com Ana Maria, nesta terça (30) (Fonte: Reprodução/Globo)

Diferente dos livros de história, Cauã revela que o Dom Pedro do filme é desconstruído Cauã explica que estrear o filme nesse momento é uma sorte muito grande, principalmente pensando na véspera das eleições e do bicentenário. “Estamos em uma véspera de eleição, do bicentenário, e eu acho que o nosso filme trás outros assuntos delicados também, como masculinidade tóxica e racismo estrutural”, explicou o ator.

O produtor ainda afirmou que o primeiro personagem de sua vida foi o Dom Pedro, sendo este um papel muito especial para ele. “E eu na terceira série fiz Dom Pedro, foi o meu primeiro personagem. E a minha vassoura, que era o meu cavalo, era um garanhão branco de desenho animado. Tive que falar ‘Independência ou morte’, e eu tive até que fugir porque os menininhos ficaram com inveja de mim. Eu acho que fiz bem aquele Dom Pedro, bem herói”, brincou Cauã.

“Esse Dom Pedro [do filme] já não é assim. Ele é mais humano, fala das fragilidades dele e traz características que a gente não sabia. Eu convido a todos para assistir esse Dom Pedro desconstruído que fala muito da história do Brasil e do Brasil atual”, declarou Cauã.

Ana Maria explicou que, “na trama, Dom Pedro embarca a caminho da Europa. E durante essa viagem, em momentos de delírio e de lucidez, ele tenta remontar a própria trajetória como Imperador, pai e homem. Ele está frágil, doente, derrotado e impotente. Muito diferente da figura de herói poderoso, como o Cauã estava explicando agora, que aparece nos livros de história”. Confira o trailer completo:

Confira as últimas notícias da TV:

+ Influenciador perde vaga em elenco de A Fazenda 14: “Fui desclassificado”

+ Aline Borges fala sobre Zuleica, sua personagem em ‘Pantanal’: “A gente precisa julgar menos”

+ Trama de sucesso! Remake de “A Viagem” entra na programação da TV Globo em 2024