Cauê Campos, Roberto de Pantanal, fala sobre cena com sucuri de 40 kg

Cauê Campos, que deu vida a Roberto, filho caçula de Tenório e Zuleica, em Pantanal, participou do programa Encontro nessa quinta-feira (8/9). O ator assumiu que passou por alguns apuros durante a gravação de uma das suas cenas finais na novela da Globo, afinal, ficou cara a cara com uma sucuri de 40 quilos.

“O por trás das câmeras dessa cena foi incrível! Me apaixonei. Aquela adrenalina toda da equipe”, começou, enquanto uma parte da cena estava sendo mostrada aos público. “Essa é a Bonita, ela se chama Bonita. Atua bem, tem um olhar maravilhoso. Na hora que ela chegou, a gente já estava no meio do lago. Falaram assim: ‘a Bonita está chegando aí’. Do nada chegou uma caixa grandona com uma sucuri com 40 quilos. Eu e o Rafa ficamos assim: ‘ela vai subir no barco?’. Sempre pago que sou corajoso, mas quando vi subindo…”, contou.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

